Washington (AFP) Ermittlungen zu einem Mord in einem Hotel im US-Bundesstaat Indiana haben die dortige Polizei offenbar zu einem Serienmörder geführt. Nachdem die Beamten am Montag einem 43-Jährigen per Telefonüberwachung auf die Spur gekommen waren, der eine 19-Jährige in Hammond getötet haben soll, gestand dieser nicht nur diesen Mord, sondern führte die Polizei noch zu sechs weiteren Leichen, die in verlassenen Häusern lagen.

