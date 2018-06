New York (AFP) Neuseelands Popstar Lorde ist mit ihrem Hit "Royals" zwischen die Fronten zweier Baseballmannschaften geraten. Ein Radiosender in San Francisco kündigte an, das Lied vorerst nicht mehr zu spielen. "Nichts für ungut, Lorde, aber für die Dauer der World Series ist KFOG eine 'Royals'-freie Zone. Das wirst du sicher verstehen", erklärte der Sender KFOG in den Onlinediensten Facebook und Twitter. Hintergrund ist das Saisonfinale der nordamerikanischen Baseball-Profiliga MLB, in dem die San Francisco Giants gegen die Kansas City Royals antreten.

