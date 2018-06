Washington (AFP) Passagiere aus westafrikanischen Ebola-Ländern dürfen nur noch über jene fünf Flughäfen in die USA einreisen, an denen die Behörden Gesundheitskontrollen eingerichtet haben. Das ordnete das Heimatschutzministerium am Dienstag in Washington an. Der einzige Weg für Reisende aus Liberia, Sierra Leone und Guinea in die Vereinigten Staaten führt somit über die New Yorker Airports JFK und Newark sowie die internationalen Flughäfen von Atlanta, Chicago und Washington.

