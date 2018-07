Hongkong (AFP) Die Gespräche zwischen der Demokratiebewegung und der Regierung in Hongkong werden nach einer ersten Runde am Dienstag möglicherweise nicht mehr weitergehen. "Wir haben noch nicht entschieden, ob es weitere Gespräche gibt", sagte Studentenführer Alex Chow am Mittwoch. Chow äußerte sich enttäuscht über die bisherigen Angebote der Hongkonger Verwaltung. Diese seien wenige "brauchbar".

