Düsseldorf (AFP) Der Bachelor-Universitätsabschluss kommt einem Bericht zufolge in deutschen Unternehmen sehr unterschiedlich an. Wie das "Handelsblatt" am Mittwoch unter Berufung auf eine Umfrage in 40 Großunternehmen berichtete, schwankt der Anteil dort zwischen null und 70 Prozent. Befragt wurden die Konzerne danach, wie hoch der Anteil von Bachelor-Abschlüssen unter den Neueinstellungen 2013 war. Unter den befragten Unternehmen waren alle 30 Dax-Unternehmen.

