Stuttgart (AFP) Der Stuttgarter Autobauer Daimler hat seine Anteile an Tesla verkauft. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem US-Hersteller von Elektroautos bleibe aber bestehen, teilte Daimler am Dienstagabend in Stuttgart mit. Durch den Verkauf der Anteile von rund vier Prozent habe der Konzern rund 780 Millionen Dollar (611 Millionen Euro) eingenommen, mit dem das operative Geschäft gestärkt werden solle. "Die Partnerschaft mit Tesla ist sehr erfolgreich und wird auch künftig fortgesetzt", erklärte der Daimler-Vorstandsvorsitzende Dieter Zetsche.

