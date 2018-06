München (AFP) Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) will den Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn mit Hilfe eines Notars entschärfen. EVG-Chef Alexander Kirchner sagte der "Süddeutschen Zeitung" vom Mittwoch, die Gewerkschaft sei "bereit, einem Notar unsere Mitglieder-Datenbank zu übergeben", wenn die Lokführergewerkschaft GDL dies auch tue. So könnten die Mitgliederzahlen geprüft werden und dann solle jeweils die Gewerkschaft für eine Berufsgruppe in Verhandlungen federführend sein, die dort die meisten Mitglieder habe.

