Straßburg (AFP) In der Europäischen Union bahnt sich ein neuer Haushaltsstreit an. Das Europaparlament wies am Mittwoch das von den Finanzministern vorgeschlagene Haushaltsvolumen für das kommende Jahr mit sehr großer Mehrheit als unzureichend zurück. Die EU-Volksvertreter fordern eine Aufstockung der Mittel um rund 2,1 auf insgesamt 146,4 Milliarden Euro. Dies geht noch über die Forderung der EU-Kommission hinaus, die im Juni einen Haushaltsentwurf in Höhe von gut 142 Milliarden Euro vorgelegt hatte.

