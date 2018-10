Hamburg (AFP) Mit äußerst plump gefälschten 50-Euro-Scheinen sind drei Jugendliche in Hamburg auf Einkaufstour gegangen. Die Mädchen im Alter von 15, 16 und 17 Jahren wurden aufgegriffen, nachdem eins von ihnen mit einer fotokopierten Banknote in einem Geschäft eine Schachtel Zigaretten bezahlt hatte, wie die Polizei in der Hansestadt am Mittwoch mitteilte.

