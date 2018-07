Madrid (AFP) Die spanische Justiz hat ein Urteil gegen den früheren Contergan-Hersteller Grünenthal aufgehoben, der vor knapp einem Jahr zu Entschädigungszahlungen an spanische Opfer des Wirkstoffes Thalidomid verurteilt worden war. Die im Jahr 2012 zur Anklage gebrachten Vorwürfe seien verjährt gewesen, hieß es in der am Mittwoch veröffentlichten Entscheidung des Berufungsverfahrens. Die Klage des spanischen Opferverbandes Avite sei deshalb nicht zulässig gewesen. Gegen die Entscheidung kann binnen 20 Tagen Einspruch eingelegt werden.

