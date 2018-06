Hamburg (SID) - Trainer Joe Zinnbauer vom Fußball-Bundesligisten Hamburger SV will Kapitän Rafael van der Vaart verstärkt in wichtige Entscheidungen einbinden. "Ich werde ihn auch in Personalentscheidungen mit einbeziehen. Ich möchte von ihm wissen, wie er den Spieler beurteilt", sagte Zinnbauer der Sport Bild.

Der Coach nimmt den Niederländer aber auch mehr in die Verantwortung. Wenn es Disziplinlosigkeiten gibt, ist van der Vaart "dafür mitverantwortlich, die Mannschaft in den Griff zu kriegen".