Berlin (dpa) - Joker Lukas Podolski hat den FC Arsenal in der Champions League zu einem Last-Minute-Erfolg beim RSC Anderlecht geschossen. Der in der 84. Minute eingewechselte Fußball-Weltmeister erzielte den Siegtreffer zum 2:1 (90.+1).

Erst zwei Minuten zuvor hatte Kieran Gibbs die frühe Führung des belgischen Meisters ausgeglichen. Titelverteidiger Real Madrid baute seine makellose Bilanz aus und feierte im dritten Spiel den dritten Sieg.

Das Team mit dem deutschen Nationalspieler Toni Kroos gewann beim FC Liverpool mit 3:0 (3:0). Für eine Überraschung sorgte Olympiakos Piräus mit dem 1:0 (1:0)-Sieg gegen Juventus Turin. Der spanische Meister Atlético Madrid feierte nach einer torlosen ersten Hälfte noch einen klaren 5:0 (0:0)-Erfolg gegen Malmö FF. Der Königsklassen-Debütant Ludogorets Razgrad schlug den FC Basel 1:0 (0:0). Der AS Monaco und Benfica Lissabon trennten sich torlos.

An der Anfield Road demonstrierten die Gäste aus der spanischen Hauptstadt von der ersten Minute an ihre ganze Klasse. Cristiano Ronaldo mit seinem 70. Champions-League-Treffer (23. Minute) und Karim Benzema (30./41.) schossen schon vor der Pause die beruhigende 3:0-Führung heraus. Beim zweiten Treffer leistete Kroos mit einer genau getimten Flanke auf den Kopf des Franzosen die Vorarbeit.

Real-Torwart Iker Casillas, der mit seinem 143. Spiel in der Königsklasse mit Barcelonas Xavi als Rekordspieler gleichzog, erlebte einen recht ruhigen Abend. Sami Khedira wurde in der 75. Minute für Ronaldo eingewechselt. Dem Portugiesen fehlt jetzt noch ein Tor, um mit Champions-League-Rekordtorjäger Raúl gleichzuziehen. Kroos wurde in der 81. Minute von Trainer Carlo Ancelotti vom Feld genommen.

Im zweiten Spiel der Gruppe B kam Ludogorets Razgrad dank eines späten Treffers durch Jordan Minew (90.+1) zum Sieg gegen Basel. Die Gäste aus der Schweiz mussten von der 18. Minute an mit zehn Mann auskommen, weil der deutsche Schiedsrichter Deniz Aytekin (Oberasbach) dem Ivorer Serey Dié wegen groben Foulspiels die Rote Karte zeigte (18.). Real (9) steuert klar auf Kurs Achtelfinale, Razgrad, Liverpool und Basel (je 3) streiten sich um Platz zwei.

Beim Auswärtsspiel in Belgien sah der FC Arsenal lange wie der sichere Verlierer aus. Andy Najar (71.) hatte die Gastgeber in Führung gebracht, doch Gibbs und der eingewechselte Podolski drehten die Partie noch zugunsten der Londoner. Mit sechs Zählern liegt die Elf von Trainer Arsène Wenger in der Gruppe D auf Platz zwei hinter Borussia Dortmund (9) und vor Anderlecht und Galatasaray (je 1).

Im Duell der Rekordmeister ihrer Länder reichte Piräus ein Treffer von Pajtim Kasami (35.) zum Sieg gegen Juve. Der Schweizer ließ mit seinem platzierten Schuss von der Strafraumgrenze Torwart Gianluigi Buffon keine Abwehrchance. Nach einer torlosen ersten Halbzeit kam auch der spanische Titelträger Atlético zum zweiten Sieg.

Koke (48.), der ehemalige Bayern-Stürmer Mario Mandzukic (61.), Antoine Griezmann, Diego Godín (87.) und Alessio Cerci (90.+3) erzielten die Treffer für die Gastgeber. Atlético führt die Gruppe A mit sechs Punkten nun vor Piräus (6), Juve (3) und Malmö (3) an.

