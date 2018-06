Köln (SID) - Die Fans in den Stadien Europas durften nach 59 Treffern in 16 Spielen (Durchschnitt: 3,68 Tore) am 3. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase so häufig jubeln wie lange nicht mehr - die Bestmarke von 63 Toren an einem Spieltag wurde dennoch verfehlt. Die deutschen Starter Bayern München, Borussia Dortmund, Schalke 04 und Bayer Leverkusen steuerten mit 17 Toren mehr als ein Viertel aller Treffer bei. Insgesamt war es der zweittorreichste Spieltag in der Geschichte der Champions League.

Die Torflut vom Dienstag mit 40 Toren ebbte in den acht Partien vom Mittwoch (19 Treffer) deutlich ab. Lediglich Atlético Madrid (5:0 gegen Malmö FF), Borussia Dortmund (4:0 bei Galatasaray Istanbul) und Real Madrid (3:0 bei FC Liverpool) waren torreiche Ausreißer. Am Dienstag hatten Schachtjor Donezk (7:0 bei Bate Borissow), Bayern München (7:1 bei AS Rom) und der FC Chelsea (6:0 gegen NK Maribor) Kantersiege gefeiert. Auch beim Spiel Schalke 04 gegen Sporting Lissabon (4:3) waren viele Tore gefallen.