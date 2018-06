Erbil (AFP) Das Parlament der Kurdenregion im Irak hat der Entsendung von Kämpfern ins benachbarte Bürgerkriegsland Syrien zugestimmt. Die Versammlung habe entschieden, die sogenannten Peschmerga-Soldaten in die nordsyrische Stadt Kobane zu schicken, sagte Parlamentspräsident Jusef Mohammed Sadek am Mittwoch in der Provinzhauptstadt Erbil. Die Peschmerga sollen die kurdischen Kämpfer in Kobane unterstützen und ihnen helfen, die Stadt gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) zu verteidigen.

