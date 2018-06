Berlin (dpa) - Die Bundesregierung dringt auf eine Untersuchung der Vorwürfe zu einem angeblichen Einsatz von Streubomben in der Ukraine. Die Konfliktparteien seien aufgefordert, an einer gründlichen Klärung mitzuwirken, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Der Einsatz von Streubomben sei menschenverachtend. Sollten diese von welcher Seite auch immer verwendet worden sein, wäre dies zu verurteilen. Das ukrainische Militär hatte gestern Vorwürfe der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch wegen eines Einsatzes der international geächteten Waffen in der Ostukraine zurückgewiesen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.