Jerusalem (dpa) - Die Europäische Union erhöht den Druck auf Israel, die Zwei-Staaten-Lösung voranzutreiben. Die israelische Zeitung "Haaretz" veröffentlichte ein entsprechendes internes EU-Dokument. In scharfen Worten lädt die EU darin Israel zu Gesprächen über den Erhalt der Zwei-Staaten-Lösung ein und kritisiert die Siedlungspolitik im Westjordanland und Ost-Jerusalem. Erst im September hatte Israel eine Siedlungs-Erweiterung in Ost-Jerusalem endgültig genehmigt. Solche Schritte könnten das Ergebnis von Friedensverhandlungen untergraben, heißt es in dem Dokument.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.