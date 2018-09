Köln (dpa) - Carolin Kebekus und Kaya Yanar haben den Comedypreis als beste Komikerin und bester Komiker gewonnen. Sie erhielten die Auszeichnung am Abend in Köln. Die Aufzeichnung der Gala ist am Samstag um 22.15 Uhr bei RTL zu sehen. Kebekus war bereits im vergangenen Jahr als beste Komikerin ausgezeichnet worden. Der Comedypreis wurde in diesem Jahr in 14 Kategorien verliehen. Als bester Schauspieler wurden Christoph Maria Herbst und als beste Schauspielerin Annette Frier geehrt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.