Rom (dpa) - Sie singt wieder: Italiens rockende Nonne Cristina Scuccia meldet sich mit Madonnas Hit"Like A Virgin" auf ihrem ersten Album zurück.

Am 14. November soll das Debütalbum "Sister Cristina" der sizilianischen Ordensschwester erscheinen, die im Sommer die Castingshow "The Voice of Italy" mit stimmgewaltigen Auftritten in Ordenstracht gewonnen hatte.

Als Single wurde Madonnas Welthit ausgekoppelt. Das Video dazu wurde in Venedig gedreht. Sie habe den Song gewählt, weil sie damit bezeugen wolle, "dass Gott die Kraft hat, alles zu bewegen und zu verändern", zitierte die Musikfirma Universal die Sängerin in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Knapp zwei Drittel der TV-Zuschauer hatten sie im Juni zur Siegerin der italienischen Fernsehshow gekürt. Im Finale hatte sich Scuccia gegen drei weitere Kandidaten durchgesetzt und unter anderem "No One" von Alicia Keys gesungen. Mit diesem Song hatte die Nonne vom Ursulinen-Orden bereits bei ihrem ersten Auftritt Anfang März das Publikum und die Jury überzeugt. Das Video der ersten Show wurde ein YouTube-Hit. In der Show aufzutreten, sei nur ein anderer Weg, das Evangelium zu verbreiten, erklärte sie nach ihrem ersten Auftritt.