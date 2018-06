Iguala de la Independencia (AFP) Bei erneuten Protesten gegen den Umgang der mexikanischen Behörden mit den Fall der 43 verschleppten Lehramtsstudenten ist das Rathaus der Stadt Iguala in Brand gesteckt worden. Tausende Lehrer und Studenten gingen am Mittwoch in der Hauptstadt des Bundesstaat Guerrero auf die Straße, um Klarheit über das Schicksal der vermissten Studenten zu fordern. Dabei setzten einige Demonstranten das Rathaus in Brand, in dem sich jedoch keine Mitarbeiter befanden, wie ein AFP-Reporter berichtete.

