Jerusalem (AFP) In einem mutmaßlichen "Terrorakt" ist ein Autofahrer in Jerusalem in eine Gruppe von Fußgängern gefahren. Bei dem Vorfall an einer Haltestelle der Straßenbahn seien neun Menschen verletzt worden, teilten die israelischen Rettungskräfte am Mittwochabend mit. Ein Polizist habe das Feuer auf den Täter eröffnet, als dieser fliehen wollte. "Erste Ermittlungen lassen vermuten, dass es sich um einen terroristischen Angriff handelte", erklärte die Polizei.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.