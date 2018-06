Manila (AFP) Der Mord an einer Transsexuellen belastet die Beziehungen zwischen den USA und den Philippinen. Am Mittwoch ließ die philippinische Regierung einen tatverdächtigten US-Marineinfanteristen von einem US-Kriegsschiff in das Hauptquartier der philippinischen Armee nach Manila verlegen. Joseph Scott Pemberton sei per Hubschrauber zum Camp Aguinaldo gebracht worden, wo er vom philippinischen und US-Militär gemeinsam überwacht werde, teilte der philippinische General Gregorio Catapang mit. Präsident Benigno Aquino sagte, die Maßnahme sei zum Schutz der Rechte des Opfers und des Verdächtigen ergriffen worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.