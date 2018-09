Breslau (AFP) Nachdem ein einst gelähmter Mann dank einer neuartigen Zelltherapie wieder laufen gelernt hat, suchen die behandelnden polnischen Ärzte zwei neue Patienten. An ihnen solle die Behandlungsmethode erneut erprobt und dabei verbessert werden, kündigte am Mittwoch der Arzt Pawel Tabakow in Breslau an. Er und sein Team hatten am Vortag die erfolgreiche Behandlung von Darek Fidyka verkündet. Ihm waren in Breslau unter Mitwirkung britischer Wissenschaftler Nervenzellen aus der Nase ins verletzte Rückgrat eingesetzt worden.

