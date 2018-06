Ottawa (dpa) - Nach Schießereien im Regierungsviertel der kanadischen Hauptstadt Ottawa hat die Polizei ein nahe gelegenes Einkaufszentrum zeitweise vollständig abgesperrt. Die Absperrung sei wieder aufgehoben worden, teilten die Betreiber des Einkaufszentrums in der Innenstadt per Kurznachrichtendienst Twitter mit. Die Polizei stellte klar, dass es in dem Einkaufszentrum entgegen anderslautenden Berichten nicht zu einer Schießerei gekommen war. Geschossen worden war am Parlament und an einem Kriegsdenkmal.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.