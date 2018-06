Ottawa (dpa) - Die Polizei hat eine weitere Schießerei in der kanadischen Hauptstadt Ottawa bestätigt. Auch in einem Einkaufszentrum in der Innenstadt nahe dem Parlamentsgebäude seien Schüsse gefallen, berichteten kanadische Medien unter Berufung auf Polizeiangaben. Das Einkaufszentrum sei evakuiert worden, teilten die Betreiber per Kurznachrichtendienst Twitter mit. Zuvor hatte ein Mann mit einem Gewehr das Parlament angegriffen. Wenige Meter vom Regierungssitz entfernt war ein Soldat am Weltkriegsdenkmal niedergeschossen worden.

