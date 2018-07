Washington (AFP) Ein US-Kameramann, der sich im westafrikanischen Liberia mit dem Ebola-Virus infiziert hatte, ist geheilt. Der Mann werde am Mittwoch die Klinik im Bundesstaat Nebraska verlassen können, weil das Virus in seinem Blut nicht mehr feststellbar sei, teilte das Krankenhaus am Dienstagabend (Ortszeit) mit. Der Kameramann hatte zuletzt vor allem für den US-Fernsehsender NBC gearbeitet und sich bei einem Einsatz in Liberia mit Ebola infiziert.

