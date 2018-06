New York (AFP) Der US-Paketriese FedEx stellt für die diesjährige Feiertagssaison 50.000 Aushilfen ein. Gesucht würden beispielsweise Lagerarbeiter und Fahrer von Lieferfahrzeugen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. FedEx rechnet demnach mit der Auslieferung von 290 Millionen Paketen innerhalb der Feiertagssaison, die in den USA traditionell mit Thanksgiving Ende November beginnt. Das sind noch einmal knapp neun Prozent mehr Sendungen als im Vorjahr.

