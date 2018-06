Los Angeles (AFP) Die US-Schauspielerin Danièle Watts und ihr Freund Brian James Lucas müssen sich wegen unzüchtigen Verhaltens in der Öffentlichkeit vor Gericht verantworten. Wie die Justiz in Los Angeles im Bundesstaat Kalifornien am Dienstag mitteilte, soll am 13. November die Anklage verlesen werden. Die unter anderem aus dem Tarantino-Western "Django Unchained" bekannte schwarze Schauspielerin und ihr weißer Freund waren Mitte September kurzzeitig wegen "unanständiger Zurschaustellung" festgenommen worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.