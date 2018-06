Hamburg (dpa) - Die angekündigte Sturmflut ist in der Nacht im Norden ausgeblieben. Alle Pegelwerte im Elbe- und Wesergebiet sowie an der Nordsee seien unter 1,50 Meter über dem mittleren Hochwasser geblieben. Das sagte eine Sprecherin des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie. In Hamburg-St. Pauli betrug der Pegelstand um 5.49 Uhr 1,43 Meter. Um kurz nach Mitternacht erreichte ein erstes Hochwasser Cuxhaven. Am Nachmittag wird ein heftiger Sturm das Hochwasser noch einmal an der Elbmündung steigen lassen. Dann könnten auch Sturmflut-Pegelstände erreicht werden.

