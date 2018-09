Hongkong (AFP) Im Zuge der Demokratieproteste in Hongkong haben Aktivisten am Donnerstag ein riesiges Plakat an einer Klippe über der Stadt angebracht. "Ich will echtes allgemeines Wahlrecht", ist auf dem Banner zu lesen, auf dem auch das Protestsymbol eines Regenschirms abgedruckt ist. Eine Gruppe namens "Hong Kong Spidie" hatte die Aktion zuvor angekündigt und erklärt, dies geschehe aus Protest gegen jüngste Äußerungen von Verwaltungschef Leung Chun Ying. Dieser hattezu Wochenbeginn erklärt, das Recht auf völlig freie Wahlen gebe den Armen zu viel Macht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.