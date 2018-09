Bagdad (AFP) Ein Jesiden-Kommandeur aus Deutschland ist bei der Verteidigung des Sindschar-Gebirges gegen vorrückende Kämpfer der Dschihadistenorganisation Islamischer Staat (IS) getötet worden. Al-Scheich Chairi sei in der Nacht zu Donnerstag getötet worden, sagte Chalaf Mamu, ein Kämpfer der irakischen Minderheit der Jesiden, telefonisch der Nachrichtenagentur AFP. Al-Scheich Chairi war demnach aus Deutschland zurückgekehrt, um die im Gebirge verbliebenen Jesiden gegen den IS zu verteidigen.

