Berlin (AFP) Die Bürger in Deutschland haben in den vergangenen Jahren wachsende Mitbestimmungsmöglichkeiten über Bürgerbegehren und -entscheide bekommen. Mehr als die Hälfte der Verfahren in der Geschichte der Bundesrepublik fand in den vergangenen zehn Jahren statt, teilten der Verein Mehr Demokratie und die Forschungsstelle Bürgerbeteiligung der Bergischen Universität Wuppertal am Donnerstag in Berlin mit. Vor allem in den Stadtstaaten und in größeren Städten einiger Flächenländer gehörten Bürgerbegehren und -entscheide inzwischen zum Alltag.

