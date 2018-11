Berlin (AFP) Die Bundesregierung hat den Anschlag in Jerusalem scharf verurteilt, bei dem ein Baby getötet und sechs Menschen verletzt wurden. "Wir sprechen den Angehörigen des getöteten Kindes unser tiefes Mitgefühl aus und wünschen den verletzten Opfern schnelle Genesung", erklärte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin am Donnerstag.

