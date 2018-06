Ludwigshafen (AFP) Bei einer Explosion in Ludwigshafen ist am Donnerstagmittag ein Mensch ums Leben gekommen. Mindestens vier weitere Menschen seien schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Nach Angaben des Energieversorgers Gascade ereignete sich das Unglück bei Arbeiten an einer Erdgas-Leitung im Stadtteil Oppau. Warum genau es zu der Detonation kam, steht Polizeiangaben zufolge noch nicht fest.

