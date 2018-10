Brüssel (AFP) Die Europäische Union beobachtet die aktuellen Spannungen zwischen dem EU-Mitglied Zypern und der Türkei mit Sorge. Der Europäische Rat habe "ernste Besorgnis über die erneuten Spannungen im östlichen Mittelmeer", heißt es in einem am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP vorliegenden Entwurf für die Abschlusserklärung des EU-Gipfels in Brüssel. Die Staats- und Regierungschefs mahnten die Türkei, "die souveränen Rechte Zyperns zu respektieren".

