Berlin (AFP) Nach dem Anschlag auf das kanadische Parlament in Ottawa hat Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) dazu aufgerufen, Demokratie und Freiheit weltweit zu verteidigen. Der Angriff habe "auch allen liberalen und demokratischen Gesellschaften" gegolten, schrieb Lammert in einem Solidaritätsbrief an den Präsidenten des Kanadischen Unterhauses, Andrew Scheer. "Unsere gemeinsame Haltung bleibt deshalb klar und fest: Wir werden uns nicht von Terroristen einschüchtern lassen", heißt es in dem Schreiben.

