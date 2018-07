Brüssel (AFP) Vor den Verhandlungen auf dem EU-Gipfel zu neuen Klimazielen erwartet Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) komplizierte Diskussionen. "Die Beratungen werden nicht einfach und ich kann auch nicht sagen, ob es zu einem Ergebnis kommt", sagte Merkel am Donnerstag in Brüssel bei ihrer Ankunft am Tagungsort. Deutschland unterstütze das Ziel, den Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase bis zum Jahr 2030 um 40 Prozent zu verringern. "Und das ist eine gewaltige Kraftanstrengung."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.