Berlin (AFP) Nach dem Anschlag auf das kanadische Parlament in Ottowa hat der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, fehlende Personalreserven bei der hiesigen Polizei bemängelt. Deutschland befinde sich in dieser Hinsicht in einer brisanten Situation, sagte Wendt am Donnerstag dem Fernsehsender n-tv. "Die verantwortungslose Personalpolitik der vergangenen Jahre hat dazu geführt, dass die Personaldecke von Sicherheitsbehörden einfach viel zu knapp ist, und hier muss die Politik dringend nachbessern."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.