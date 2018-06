Brüssel (AFP) EU-Parlamentspräsident Martin Schulz (SPD) hat die EU-Staats- und Regierungschefs vor dem EU-Gipfel davor gewarnt, das Parlament in Klimafragen auszuhebeln. Er habe zur Kenntnis genommen, dass der Rat der Mitgliedsstaaten "Teile der Gesetzgebung aus dem Mitentscheidungsverfahren" herausnehmen wolle, sagte Schulz bei seinem Eintreffen beim Gipfel am Donnerstag in Brüssel. Dies sei "nicht nur ein Schlag gegen das Weltklima, sondern auch ein Schlag gegen das Klima zwischen Parlament und Rat".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.