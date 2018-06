Berlin (AFP) Neben der Lieferung von Militärmaterial trifft Deutschland derzeit Vorbereitungen für eine mögliche Entsendung von Bundeswehr-Ausbildern für kurdische Kämpfer in den Nordirak. Überlegt werde, ob in der Provinzhauptstadt Erbil kurdische Sicherheitskräfte für den Kampf gegen die Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) ausgebildet werden könnten, sagte Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) am Donnerstag bei einem Besuch in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku. Eine Erkundungsmission von Verteidigungsministerium und Auswärtigen Amt soll in Kürze nach Erbil aufbrechen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.