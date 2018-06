Baku (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat ein Ende des bewaffneten Konflikts zwischen Aserbaidschan und Armenien gefordert. Die Auseinandersetzung bedrohe die Stabilität in der Region, sagte Steinmeier am Donnerstag in Baku. Im Energiesektor strebe die EU eine engere Zusammenarbeit mit Aserbaidschan an, ohne dabei die Menschenrechtslage außer Acht zu lassen. Armeniens Regierung bot Steinmeier Unterstützung bei der Aussöhnung mit der Türkei an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.