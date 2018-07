Berlin (AFP) Im Streit mit Google über die Darstellung von Artikel-Ausschnitten in Suchergebnissen haben mehrere große deutsche Verlage vorläufig eingelenkt. Dem Suchmaschinenbetreiber sei eine ab Donnerstag gültige, widerrufliche "Gratiseinwilligung" erteilt worden, so dass Google die Artikel-Ausschnitte weiterhin unentgeltlich anzeigen dürfe, teilte die Interessenvertretung der Verlage, die VG Media, in Berlin mit. Die meisten der in der VG Media organisierten Unternehmen hätten sich gezwungen gesehen, diesen Schritt "gegen ihren Willen" zu gehen. Grund dafür sei die "Marktmacht Googles von mehr als 90 Prozent".

