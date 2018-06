Brüssel (AFP) Europa hat einen Koordinator für den Kampf gegen die Ebola-Epidemie. Der EU-Staats- und Regierungschefs betrauten am Donnerstagabend den künftigen Kommissar für humanitäre Hilfe, Christos Stylianides, aus Zypern mit der Aufgabe. Die Afrikanische Union (AU) kündigte unterdessen an, mehr als tausend Pflegekräfte in die vom Ebola-Virus betroffenen westafrikanischen Staaten zu schicken.

