Calais (AFP) Nach neuen Prügeleien zwischen Migranten in der nordfranzösischen Hafenstadt Calais hat Frankreichs Innenminister Bernard Cazeneuve eine Verstärkung der Polizei-Präsenz angekündigt. Hundert zusätzliche Polizisten würden nach Calais entsandt, sagte er am Mittwoch der Regionalzeitung "La Voix du Nord". Rund 70 von ihnen sollten Tag und Nacht das Hafengelände absichern, die 30 anderen würden im Stadtzentrum eingesetzt. Damit gebe es nun insgesamt 450 Ordnungskräfte in Calais.

