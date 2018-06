Rom (SID) - Nach der blamablen 1:7-Pleite im Champions-League-Heimspiel gegen FC Bayern stärkt James Pallotta, Boss des italienischen Fußball-Erstligisten AS Rom,dem unter Beschuss geratenen Trainer Rudi Garcia den Rücken. "Wir haben gegen Bayern einen schlimmen Abend erlebt. An der Spitze der Boston Celtics habe ich viele solche Tage erlebt. Wir haben dann jedoch 17 NBA-Titel gewonnen", betonte der US-Manager, der seit zwei Jahren an der Spitze der Römer steht.

Garcia arbeitet indes an einer Umkrempelung der Mannschaft und denkt an das am Samstag geplante Serie A-Match gegen Sampdoria Genua. "Die Pleite gegen FC Bayern schmerzt, doch wir müssen reagieren. Wir sind auf Platz zwei in der CL-Gruppe und können noch die Qualifikation schaffen. Unsere Tifosi, die uns trotz des Debakels applaudiert haben, verleihen uns Kraft", betonte der französische Coach.