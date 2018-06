Madrid (SID) - Weltfußballer Cristiano Ronaldo hat die Ansetzung des Spitzenspiels in der spanischen Primera División zwischen seinem Klub Real Madrid und dem Erzrivalen FC Barcelona kritisiert. "Ich verstehe nicht, warum wir am Samstag spielen müssen. Der Clasico hätte am Sonntag stattfinden sollen. Das wird ein hartes Match, und jeder Tag Pause mehr wäre wichtig", sagte der Portugiese.

Real, das in der heimischen Liga mit vier Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Barcelona Dritter ist, hatte in der Champions League am Mittwoch 3:0 beim FC Liverpool gewonnen. Barca war bereits am Dienstag im Einsatz (3:1 gegen Ajax Amsterdam) und hat damit einen Tag mehr zur Erholung.