Atlanta (dpa) - Die USA verschärfen wieder ihre Ebola-Vorschriften. Flugreisende aus den hauptsächlich von der Krankheit betroffenen Ländern sollen nach ihrer Ankunft in den Vereinigten Staaten drei Wochen lang beobachtet werden. So lange kann es dauern, bis die Krankheit ausbricht. Ebola wütet vor allem in Sierra Leone, Guinea und Liberia. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation sind bisher 9936 Fälle erfasst. Die Zahl der Toten beträgt 4877. Allerdings gehen Experten nach wie vor von einer höheren Dunkelziffer aus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.