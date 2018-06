Köln (SID) - Handball-Bundestrainer Dagur Sigurdsson hat Kreisläufer Manuel Späth vom Bundesligisten Frisch Auf Göppingen für die ersten beiden EM-Qualifikationsspiele nachnominiert. Die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) tritt am 29. Oktober (20.15 Uhr/Gummersbach) gegen Finnland und am 2. November (18.00 Uhr/Wien) in Österreich an.

Späth (29) wurde von Sigurdsson als 18. Spieler geholt, da Jacob Heinl (SG Flensburg-Handewitt/Gehirnerschütterung) und Hendrik Pekeler (TBV Lemgo/Infekt) angeschlagen sind. Weiterer Kreisläufer im Aufgebot ist Patrick Wiencek (THW Kiel). Späth hat in seinen bisher 31 Länderspielen 36 Tore erzielt.