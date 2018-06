Celle (SID) - Der SVG Celle aus der Handball-Bundesliga der Frauen hat sich von Trainer Christian Hungerecker getrennt. Wie der Klub am Donnerstag bekannt gab, haben "Differenzen über die zukünftige sportliche Ausrichtung" zur Trennung geführt. Ein Nachfolger steht noch nicht fest.

Hungerecker war mit Celle in diesem Jahr in die Bundesliga aufgestiegen. Derzeit belegt die SVG mit 4:8 Punkten Platz zehn. Am Mittwoch hatte der Aufsteiger 18:27 gegen Pokalsieger HC Leipzig verloren.