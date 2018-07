Ottawa (AFP) Der tödliche Angriff auf das Parlament in Ottawa hat Fragen zu den Sicherheitsvorkehrungen in Kanada aufgeworfen. Medienberichten zufolge handelte es sich bei dem im Parlament erschossenen Täter um einen islamischen Konvertiten, der auf einer "Terrorwarnliste" der Behörden stand. Premierminister Stephen Harper versicherte am Mittwochabend (Ortszeit), Kanada werde sich von derlei Angriffen "niemals einschüchtern lassen" und am Kampf gegen den Terrorismus festhalten.

