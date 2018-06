Ottawa (AFP) Der mutmaßliche Attentäter von Ottawa, der einen Soldaten erschoss und dann das Parlament stürmte, hat sich vor der Tat offenbar dem Kampf der Dschihadisten in Syrien anschließen wollen. Der 32-jährige Michael Z. habe sich seit Anfang Oktober in der Hauptstadt aufgehalten, um einen Reisepass zu beantragen, teilten die Ermittler am Donnerstag in Ottawa mit. "Er wollte nach Syrien ausreisen", sagte Polizeichef Bob Paulson.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.